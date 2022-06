Cette 6e édition du TORTORA est une référence en anatomie et physiologie, grâce à un texte clair, accessible et largement illustrée destinée aux étudiants en médecine, kiné ou ostéo pour apprendre plus facilement. Cette nouvelle édition du Tortora, Anatomie et physiologie humaines, entièrement mise à jour, permet au lecteur d'apprendre l'anatomie et à la physiologie et d'acquérir de solides bases scientifiques. Le TORTORA propose : - une présentation de l'homéostasie, définie comme l'état d'équilibre physiologique dynamique de l'organisme ; - des liens entre la structure et la fonction qui facilitent l'apprentissage de l'anatomie et de la physiologie ; - des schémas des mécanismes de régulation de l'homéostasie ; - plus de 3 500 d'illustrations en couleurs et de nouvelles photographies. - nombreux outils pédagogiques : objectifs de chaque chapitre mis en avant, points spécifiques "application clinique", "Points de contrôle", . . . Emploi de la nomenclature internationale et de la nomenclature spécifique à la terminologie médicale. Il aborde des sujets aussi importants que le développement embryonnaire, qui aide le lecteur à comprendre, par exemple, la "logique" de l'anatomie humaine ; le vieillissement, qui rappelle que l'anatomie et la physiologie ne sont pas statiques ; l'exercice, qui explique les effets de l'activité physique sur les structures anatomiques et les fonctions physiologiques.