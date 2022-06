Présidentielle 2022. À la fin c'est toujours la com qui gagne

Aujourd'hui, plus que jamais, la communication tient une place centrale dans la vie politique. Et la campagne électorale qui s'achève en est la meilleure preuve ! Tribalisation, netflixisation, clash, durant des mois les équipes des candidats ont usé de toutes les méthodes possibles et imaginables pour s'attirer les bonnes grâces des Français. Spécialiste de la communication, la Gantzer Agency décortique dans cet ouvrage les tendances qui ont marqué la dernière présidentielle 2022 et qui sans nul doute continueront d'être employées par nos politiques ces prochaines années.