Mes rituels magiques pour enchanter mes journées

Grimoire moderne avec 44 jours de recettes : mantras, affirmation positive, exercices, to do list, conseils et planification d'objectif bien-être. Ce journal est un grimoire moderne de recettes ou rituels renfermant des conseils, des exercices, des pistes de réflexion et tutos magiques pour ensoleiller vos journées. Ce manuel est également conçu comme un agenda avec ses to do list permettant de planifier les objectifs de la semaine et d'apprécier votre progression. Ce jeu basé sur les principes de la psychologie positive est un véritable outil d'autocoaching. Au fil des jours vous deviendrez acteur de votre bien-être par la répétition et la mémorisation de ce routines "feel good". Alors devenez une fée moderne pour sourire à la vie chaque jour.