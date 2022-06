La Ligue islamique mondiale. Le renouveau musulman ?

L'opinion occidentale est souvent fort peu - et fort mal - renseignée sur l'état de la pensée théologique dans l'islam. L'idée dominante est celle de l'existence d'un seul islamisme radical, fondé sur une théologie extrémiste. Il existe pourtant des courants de pensée musulmane qui prônent le dialogue inter-islamique ainsi qu'avec les autres monothéismes et tentent de montrer que l'islam est une religion de tolérance, excluant l'extrémisme toutes ses formes. Dans le monde sunnite, on assiste à deux formes d'islam réformiste, celui des intellectuels et des ulémas qui prônent la démocratie depuis plusieurs décennies, et celui d'un courant islamique soutenu par les Etats, objet de cette étude : celui de la Ligue islamique mondiale, soutenue par le nouvel Etat autoritaire saoudien qui, sans rompre avec les pouvoirs en place, monnaye le rejet de l'islamisme radical pour se frayer une voie médiane entre l'exhortation à la démocratie et l'affirmation de la nature supra-politique de l'islam.