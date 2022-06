La face cachée du Mont Maudit

Comme son nom l'indique, cette histoire se déroule dans la vallée de Chamonix ; c'était il y a plus de vingt ans. André a bien connu René Pierre Bonnot ? disparu prématurément dans des circonstances particulières ? ainsi que Simone Bonnot sa chère maman. Grand espoir de l'alpinisme de haut niveau, René Pierre avait des ambitions et pas seulement alpine... Derrière ce fabuleux décor offert par le massif du Mont-Blanc, entre les missions du secours en montagne et la vie quotidienne de la vallée apparaissent les "affaires" avec leurs réseaux et leurs personnages beaucoup moins recommandables, bien décidés et prêts à tout pour reprendre toutes les cartes en main. Comme disait je ne sais plus qui, l'argent rend fou !