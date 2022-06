Secrets de mangaka

LE GUIDE POUR FAIRE VOS PREMIERS PAS DANS LE MANGA ET DEVENIR UN VERITABLE MANGAKA Pas de besoin d'outils sophistiqués, avec un crayon, du papier et les précieux conseils de Dalia Sharawna, découvrez et oeuvrez dans le style manga, en toute simplicité. Cet ouvrage contient de nombreuses explications, étape par étape, pour apprendre à dessiner un visage, un corps et des vêtements, mais également des personnages de tous âges et de toutes personnalités. A la fin de chaque chapitre, vous retrouverez une série d'exercices pratiques pour reproduire les sujets abordés précédemment. Vous terminerez par un portfolio d'esquisses témoignant de votre progression artistique. En bonus, découvrez plusieurs artistes contemporains qui ont élu domicile au fil de ces pages, partageant avec vous leurs secrets de mangakas et présentant leurs propres oeuvres.