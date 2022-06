Pharmacologie et thérapeutiques. UE 2.11, semestres 1, 3 et 5, 3e édition

Le manuel pour tout comprendre à l'UE 2. 11 Pharmacologie et thérapeutiques. Divisé en 15 chapitres, ce manuel complet et didactique vous aidera à comprendre et assimiler le cours de pharmacologie et ainsi réussir au mieux les trois évaluations de l'UE 2. 11 (aux semestres 1, 3 et 5). Chaque chapitre comprend : - l'essentiel du cours, ponctué de plus de 150 illustrations, d'encadrés "En pratique" pour répondre aux exigences du quotidien et de "Zoom sur. ". . pour rappeler les cadres théoriques ou légaux à propos des médicaments ; - des situations professionnelles infirmières avec des études de cas pour allier raisonnement et pratique de soins ; - des exercices d'auto-évaluation sous la forme de QCM et de QROC. Ce manuel rassemble ainsi toutes les connaissances à maîtriser pour contribuer à la réussite des étudiants en IFSI.