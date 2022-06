Le slalom du bonheur

Méprisé par sa mère et rabaissé par son père, Dominique sera marqué par son enfance. C'est le début d'une atmosphère douloureuse où les images négatives vont le poursuivre et troubler son esprit. Pourra-t-il s'en remettre ? A l'adolescence, Dominique devra, seul, se battre pour sa survie. Jusqu'à quand ? Eternellement, sauf si le hasard permet au bonheur de croiser son chemin. Ce jeune garçon sera, malgré lui, confronté à diverses épreuves. Abandonné par sa mère, il est placé dans plusieurs foyers d'accueil. Pensant trouver une vie normale dans l'une d'elles, un événement imprévu le conduira dans un orphelinat dont il ne sortira que pour fuir une maltraitance quasi quotidienne. Vivant alors dans la rue, il exercera dans la clandestinité des petits boulots. Malheureusement, tout ne se déroulera pas comme prévu. Sans détour, le lecteur suivra le parcours de Dominique, révélant les cruelles souffrances endurées, et ce jusqu'à un dénouement inattendu.