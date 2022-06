Ma bible de la sophrologie. Le guide de référence, Edition de luxe

La technique bien-être préférée des Français La sophrologie est la technique bien-être préférée des Français. Reposant sur la respiration, la relaxation musculaire et la visualisation, elle aide à diminuer efficacement le stress, à mieux dormir, à réguler nos émotions, notre poids, et à combattre les addictions. Elle est également adaptée pour se préparer dans les meilleures conditions à des examens, à une épreuve sportive et même à l'accouchement. Ce guide de référence cartonné avec des illustrations en quadri propose plus de 50 exercices et protocoles pour pratiquer facilement et profiter des bienfaits de cette technique révolutionnaire. Que vous soyez étudiant, actif, retraité, future maman, c'est l'ouvrage indispensable pour rester zen au quotidien, préserver votre énergie vitale et optimiser vos ressources intérieures.