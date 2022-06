Les "chants" - këngë - poétiques que nous livre Ndriçim Ademaj, crient sur papier toutes sortes de sentiments nés de l'amour dans ses multiples facettes. C'est avec ironie que l'auteur dépeint sous forme de dialogue sentimental une réalité pleine de souffrance suite à la séparation, à l'abandon ou la fuite, à la frustration, à la nostalgie du temps passé et l'évanouissement incessant du temps présent, à la colère et au scepticisme face à une société qu'il critique durement, à la jalousie dont il ne se cache point, au désir intense, à la guerre qu'il rappelle courageusement, à l'oubli et à l'absence d'un "tu" sans cesse invoqué. C'est une poésie des petites et grandes choses de la vie quotidienne à côté desquelles on passe mais qu'on ne remarque pas, tout comme les bruits de cette rue des forgerons d'où nous vient le titre - traduit littéralement "Chants de la rue des forgerons" .