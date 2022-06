All the things Tome 2 : All the things we lost

Le retour de l'autrice de Hide out ! Parti en mission militaire quelques mois auparavant, Austin est déclaré disparu. Emery se retrouve seule et désemparée. L'histoire se répète et elle doit faire face à cette nouvelle aussi inquiétante que terrifiante. Mais quand la base de Bagram lui apprend qu'il est bel et bien vivant, elle respire à nouveau. Malheureusement, Austin à vécu l'horreur et retrouver une vie normale ne sera pas chose aisée. Arriveront-ils à se retrouver malgré les démons du passé qui menacent de les engloutir ? Leur amour sera-t-il plus fort que la tempête à laquelle ils se préparent ?