Novembre Rouge

Moscou, 1918. La guerre civile déchire la Russie. Poussée par la nécessité et la faim, Zénaïda, jeune étudiante jetée dans la tourmente révolutionnaire, va vivre un destin hors du commun. D'abord soumise à un influent policier, elle découvrira les hautes sphères du pouvoir soviétique, avant de s'enfuir vers le Sud avec un agent double. Dans cette zone contrôlée par les Armées Blanches des généraux Denikine puis Wrangel, elle trouve un monde à l'agonie, révélant les ultimes soubresauts de l'ancienne Russie. Elle s'aventurera jusqu'au port de Sébastopol, où, devant le spectacle grandiose des navires quittant pour toujours la mère patrie, elle choisira pour la première fois, en totale liberté, un avenir auquel rien ne l'avait préparée. Roman Petroff dresse un tableau réaliste de la situation politique et militaire de la Russie pendant la période révolutionnaire, où s'opposent deux visions du monde : l'une incarnée par la puissante figure de Trotski, et l'autre par les dirigeants successifs d'une armée de volontaires où la bravoure individuelle ne suffira pas à pallier la désorganisation.