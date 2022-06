Désormais, l'humanité peut mener des vaisseaux au-delà de la vitesse de la lumière. Afin de rejoindre le prestigieux corps des pilotes interstellaires, Laenea n'hésite pas à sacrifier son coeur humain pour une machine sophistiquée. Mais pour aller encore plus loin, vers de nouveaux mondes distants ou d'autres dimensions, devra-t-elle renoncer à tout jamais à sa nature humaine ou pire, à aimer ? L'avis de l'éditeur Avec Superluminal, Vonda N. McIntyre explore une société futuriste et utopiste où les voyages plus rapides que la lumière sont devenus possibles et où des humains améliorés vivent sur d'étranges exoplanètes comme dans les profondeurs des océans. Les polyamours interstellaires de Laena et de Radu nous laissent entrevoir des possibilités infinies, non seulement aux confins de l'univers, mais aussi dans nos coeurs, dans nos âmes. L'autrice réussit à rendre intensément vivants ses personnages, et la relation impossible entre les deux amants hante chaque page. Elle nous offre ici l'une des odyssées les plus dépaysantes et les plus émouvantes de la science-fiction moderne. Vonda N. McIntyre (1948-2019), biologiste de formation, a publié une science-fiction innovante et humaniste qui sera couronnée par les prix Nebula, Hugo et Locus en 1978-1979 pour son chef-d'oeuvre Le Serpent du Rêve. Dans une démarche proche de celle d'Ursula K. Le Guin, elle fait la part belle aux figures féminines dans ses romans. Outre le succès de ses propres romans, elle contribua au renouvellement des novélisations de Star Trek. "Un livre superbe et attachant comme il en paraît trop peu, qui se déguste comme un alcool fin". Roland C. Wagner in Fiction