Le dernier titulaire d'un permis de conduire est déjà né. Comment les progrès fulgurants de la technologie automobile vont bouleverser la vie telle que nous la connaissons et pourquoi c'est une bonne chose

L'automobile telle qu'on la connaît va disparaître. L'intelligence artificielle, la voiture électrique, la voiture autonome et l'économie du partage sont en voie de révolutionner l'industrie automobile au cours de la prochaine décennie. Cette révolution technico-économique affectera tous les domaines, pas seulement celui de l'automobile. Le dernier titulaire d'un permis de conduire est déjà né révèle les technologies perturbatrices qui prennent forme actuellement et propose une chronologie du moment où elles s'imposeront. L'auteur, chercheur en technologie, communique sa vision de l'industrie automobile de demain et l'impact sur les emplois notamment dans l'industrie automobile et pétrolière, l'environnement, les sciences, l'urbanisme, les hôpitaux, les services policiers et la sécurité, la politique, les lois, l'hôtellerie et la restauration, l'immobilier, l'économie mondiale et la société en général. Des dizaines de milliers d'emplois seront supprimés définitivement dans plusieurs domaines, mais la nouvelle économie en produira deux fois plus selon les experts. Découvrez comment ces bouleversements dans le monde des transports, notamment les robotaxis, affecteront vos vies, votre budget et comment vous y préparer, et pourquoi c'est une bonne chose.