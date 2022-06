L'art du croquis sur le vif

À vivre comme une véritable expérience, le croquis sur le vif relève davantage de l'exploration que de la promenade de santé : on s'oblige à défier les conventions, à quitter sa zone de confort et ses petites ou mauvaises habitudes, à armer sa vision et exprimer ses points de vue. Cette approche connue sous le nom d'Urban Sketching est très tendance, il s'agit de la pratique du dessin in situ d'après l'observation directe de la vie urbaine et quotidienne. Vous allez découvrir grâce aux astuces et techniques de Delphine que dessiner sur le vif c'est palpitant ! Le livre est riche de nombreuses explications et de visuels réalisés sur le vif. " Je ne sors jamais sans un carnet de croquis et de quoi dessiner " dit Delphine Priollaud-Stoclet. Bien plus qu'un loisir ou un passe-temps, c'est tout un art de vivre qui permet de saisir tous les instants qui vous inspirent pour un dessin.