Michel Berger. Une vie en chansons

30 ANS DE LA MORT DE MICHEL BERGER " Pour me comprendre ", " Seras-tu là ? ", " Celui qui chante ", " La Groupie du pianiste ", " Quelques mots d'amour ", " Diego, libre dans sa tête ", " Mademoiselle Chang ", " Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux ", " Le Paradis blanc ", " Message personnel ", " La Déclaration d'amour ", " Si, maman si ", " Musique ", " Résiste ", " Il jouait du piano debout ", " Ella, elle l'a ", " Quelque chose de Tennessee "... : on ne compte plus les tubes de Michel Berger entrés au patrimoine de la chanson française. Alors qu'on célèbre les trente ans de la mort de Michel Berger le 2 août 2022, François Alquier dévoile les secrets de création de l'oeuvre de l'un des chanteurs et compositeurs préférés des Français et propose de découvrir, à l'aide de nombreuses anecdotes, l'histoire des chansons de Michel Berger, comme autant de repères qui jalonnent la vie de l'artiste