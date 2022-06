Find the girl Tome 2 : Tout ce qui brille

Ne tombez jamais amoureuse du crush de votre jumelle ! Nancy Palmer était une star d'Instagram tandis que Nina, sa soeur jumelle, avait pour habitude de rester dans son ombre. Mais tout peut basculer d'un jour à l'autre. Nina est maintenant célèbre grâce à Chase, son petit copain icône pop, et elle a intégré une école de musique renommée. Nancy, quant à elle, espère percer dans le journalisme musical et résiste tant bien que mal au charme de Miles, membre du groupe de Chase. Alors, quand leur père débarque de nulle part après des années d'absence et s'intéresse à la carrière débutante de Nina, les soupçons de Nancy s'éveillent. Est-il là pour se faire pardonner ? Ou cherche-t-il à profiter du succès de ses filles ?