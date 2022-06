Le meilleur sprinter de l'histoire du Tour raconte la saison qui l'a vu passer de chômeur à recordman des victoires d'étape sur le Tour de France. En 2021, après avoir quasi-entériné la fin de sa carrière, Mark Cavendish signe in extremis au salaire minimum chez Quickstep, l'équipe d'Alaphilippe. Engagé de dernière minute sur le Tour de France à la suite de nombreuses blessures chez ses coéquipiers, il remporte quatre victoires d'étapes lors de cette édition et égale le record d'Eddy Merckx de 34 victoires d'étapes sur l'ensemble de ses participations au Tour de France. Ce livre est le récit de cette année extraordinaire qui a vu sa résurrection sportive. A la suite de cette saison magnifique, Mark Cavendish a prolongé son contrat chez Quickstep et accompagnera donc Julian Alaphilippe sur le Tour 2022.