Aller simple pour Morioka : à bord d'un Shinkansen, cinq tueurs se disputent une valise pleine d'argent. Qui arrivera à destination ? En gare de Tokyo, Kimura s'apprête à monter dans le Shinkansen, le train à grande vitesse japonais, avec une arme à feu cachée dans son sac. Sa cible ? Un collégien qui a poussé son fils de 6 ans du haut d'un toit, le laissant entre la vie et la mort. Mais Kimura ignore qu'il est loin d'être le seul passager armé. Parmi les voyageurs se trouvent aussi Lemon et Tangerine, les hommes de main d'un gangster qui doivent lui ramener son fils, victime d'un kidnapping - ainsi que la valise contenant la rançon. Et puis Nanao, un assassin malchanceux chargé de récupérer ladite valise. Une situation explosive, en particulier quand tout ce petit monde est voué à se croiser dans les wagons de ce bullet train...