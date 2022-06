Mystères sur les rails Tome 3 : Meurtre à bord su Safari Star

Le Crime de l'Orient-Express revisité ! Harrison Beck, apprenti détective et grand voyageur, est de retour ! Ses talents ? L'observation et le dessin. Son terrain de chasse ? Les trains. À chaque tome, un nouveau crime à élucider. . . Harrison et son oncle Nat s'envolent pour l'Afrique du Sud et ses réserves naturelles, qu'ils vont traverser à bord du Safari Star. Mais lorsqu'un invité particulièrement détestable est tué dans sa cabine fermée de l'intérieur, le jeune détective doit résoudre ce crime apparemment impossible. Alors, meurtre lié au braconnage ou vengeance personnelle ? Série policière à lire dès 9 ans.