Ma routine du matin et du soir Mémoniak, je deviens autonome ! Année scolaire 2023, Edition 2023

Une grande page par semaine avec chaque jour, 13 cases à cocher selon les tâches quotidiennes effectuées par votre enfant : 1. Petit-déjeuner, 2. Habits, 3. Dents, 4. Coiffure, 5. Toilettes, 6. Bain, 7. Pyjama, 8. Dîner, 9. Dents, 10. Toilettes, 11. Histoire, 12. Bisou, 13. Dodo 13 illustrations représentent les principales routines quotidiennes des enfants. Pour les aider à encore mieux s'y retrouver, celles du matin sont en orange et celles du soir en bleu. Une fois leur tâche effectuée, ils n'ont plus qu'à cocher la case correspondante et passer d'eux-même à la suivante. Ce tableau transforme les petits rituels quotidiens en jeu et vous aidera à rendre vos enfants autonomes et responsables tout en les amusant ! Tableau sur 12 mois, une page par semaine, de septembre 2022 à août 2023. Pour les enfants de 3 à 6 ans.