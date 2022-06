Organiseur Junior Mémoniak, calendrier mensuel scolaire pour enfants. De septembre 2022 à août 2023, Edition 2023-2024

Une grande page par mois avec chaque jour, une case pour écrire ses devoirs, ses leçons à réviser et ses activités. Conçu pour apprendre à s'organiser tout seul, ce calendrier est adapté à l'emploi du temps des élèves du primaire et illustré de façon ludique. Des gommettes permettent de repérer et anticiper les activités et rendez-vous, et chaque mois, un conseil pédagogique donne les clés pour s'organiser et bien apprendre ses leçons ("Choisir une activité extrascolaire", "Faire attention aux écrans", "Comment aider à la maison", etc) Un emploi du temps à compléter et effaçable est intégré à cet organiseur et permet de se repérer à tout moment ! Votre enfant prévoit ses devoirs et ses activités et, pas à pas, il devient autonome ! Organiseur sur 12 mois, de septembre 2022 à août 2023. Pour les enfants de 6 à 11 ans.