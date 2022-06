Finie la timidité !

Oser prendre la parole en public, faire entendre ses goûts, se sentir à l'aise en groupe, autant de capacités dont de nombreux enfants se sentent dépourvus. Pourtant, il est possible de vaincre sa timidité. Dix tests et de nombreuses pages de jeux/activités (une boîte des fiertés, des défis, des listes à compléter, etc. ), pour aider l'enfant à 1-Mieux identifier ses besoins 2-Oser affirmer ses goûts, ses différences 3-Se donner le droit de dire non 4-S'accorder le droit à l'erreur 5-Voir la vie du bon côté 6-Exprimer ses besoins 7-Oser parler devant les autres 8-Accepter les critiques 9-Mieux réagir face aux moqueries 10-Oser prendre des initiatives Grâce aux conseils de Nadège Larcher, formatrice en communication bienveillante, l'enfant apprend à mieux se connaître, et à prendre confiance en ses capacités.