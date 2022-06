Esthétique de la médiation. Approche historique, théorique et critique d’une pratique et d’une notion

La médiation culturelle désigne des acteurs, des pratiques et des logiques d'action propres au champ artistique. L'ouvrage propose une synthèse historique, critique et théorique des enjeux esthétiques, professionnels et politiques de la médiation. En un demi-siècle, la notion de médiation culturelle s'est imposée pour désigner un ensemble d'acteurs, de pratiques et de logiques d'action qui structure le champ culturel et artistique. Esthétique de la médiation aborde la notion de médiation culturelle d'un point de vue historique, critique et théorique. Cet ouvrage de synthèse retrace les circonstances et les différentes étapes de l'émergence de cette notion ; rend compte des pratiques professionnelles que la notion recouvre sur le champ culturel ; fait le point sur les enjeux esthétique, praxéologique et politique que la notion soulève.