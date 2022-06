Jusqu’à la nausée. Une approche pluridisciplinaire du dégoût aux époques moderne et contemporaine

Cet ouvrage soutient l'ambition d'associer les apports de plusieurs disciplines - philosophie, littérature, histoire et sciences de l'art - pour penser l'émotion plurielle du dégoût à travers une réflexion liant époques moderne et contemporaine. Réaction épidermique, le dégoût renvoie en premier lieu à un réflexe physiologique qui survient à la suite de la perception ou de l'ingestion d'un élément organique corrompu. Il peut par ailleurs relever d'une condamnation morale de conduites déviantes ou de moeurs viciées. Les contours de cette émotion demeurent ainsi extrêmement confus. Cet ouvrage soutient l'ambition d'associer les apports de plusieurs disciplines - philosophie, littérature, histoire et sciences de l'art - à travers une réflexion liant époques moderne et contemporaine.