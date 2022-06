Cité Les Argonautes Tome 3 : Un été dans le quartier

Le collège, c'est bien, mais les vacances, c'est mieux, et cette année Bounégueux, Jeanne, Medi, Erwan et Maya restent tous à la cité des Argonautes. Le quartier, ce n'est peut-être pas la plage mais les activités ne manquent pas : chasse aux fruits dans le verger, tournoi de foot. . . Sous le soleil, le béton est aussi chaud que le sable fin. Pourtant, le temps a beau être doux, les nuages ne sont jamais bien loin : Medi est définitivement abandonné par son père, les parents de Jeanne divorcent, ceux de Maya sont obligés de vendre leur maison car ils n'ont plus de sous, l'oncle d'Erwan semble mêlé à des affaires louches. . . Au milieu de tout ça, Bounégueux cherche toujours à se faire une place dans la cité, même si cela implique de pénétrer dans la maison hantée du quartier. Et si cet été dans le quartier marquait la fin du temps de l'innocence ?