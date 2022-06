Julia & Sébastien Tome 3 : Vers la plénitude du couple

Roman bien-être léger, thérapie de couple "Imago", processus de communication, acceptation, harmonie du couple. Dialogue féminin-masculin. Dans ce dernier volet de Julia et Sébastien, nous retrouvons nos deux amoureux apaisés, chacun à l'écoute de l'autre et de ses ressentis, soucieux de profiter du moment présent. Chacun a su, en effet, à travers son expérience de la séparation et l'échec amenée par une relation décevante mieux comprendre son fonctionnement intérieur. L'emploi d'un dialogue homme femme nous permet de mieux saisir les émotions de chacun. Nous apprenons qu'en se libérant de son enfnat intérieur, en acceptant l'autre et avec l'aide d'une thérapie de couple "Imago", ils ont, grâce à l'instauration de divers processus reconsidéré leurs envies et leurs rôles dans le couple.