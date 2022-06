La cuisinière de Castamar

Le best-seller espagnol à l'origine de la série à succès enfin traduit en France ! Madrid, 1720. Protégée de l'immensité vertigineuse du ciel par une cargaison de paille, Clara Belmonte, jeune orpheline madrilène terrifiée par le monde extérieur, a pris son courage à deux mains pour entreprendre le voyage jusqu'au domaine de Castamar, où elle est attendue comme commise de cuisine dans le château ducal. Tandis qu'elle tente de trouver sa place parmi les domestiques, ce sont les festivités données en l'honneur de dona Alba, la maîtresse de maison décédée neuf ans plus tôt, qui occupent tous les esprits. Car Don Diego, le taciturne et mystérieux duc qui s'était enterré dans sa propriété à la suite de son veuvage, reprend peu à peu sa place dans la société aristocratique et tous les grands d'Espagne sont attendus. Jusqu'à ce que Clara attire l'attention de Don Diego et vienne bouleverser la routine bien rôdée de la maisonnée. Entre intrigues de cour et sentiments naissants, cette rencontre pourrait changer des destins qui semblaient tout tracés.