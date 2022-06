Comprendre l'analyse financière. Une méthode d’apprentissage pour tous

Une méthode d'apprentissage de l'analyse financière pour tous les acteurs de l'entreprise Chacun des acteurs de l'entreprise (dirigeants, actionnaires, salariés, clients, fournisseurs, banquiers, etc. ) est concerné par la santé économique et financière de celle-ci. Le modèle d'analyse financière développé ici propose une démarche permettant à chacun d'entre eux d'apprécier la performance de l'entreprise. Il met l'accent sur l'objectif et l'intérêt des opérations d'analyse financière, et donne du sens à celles-ci. Très pédagogique, le livre comprend des QCM pour réviser ses connaissances (savoir) ainsi qu'un cas transversal pour les mettre en pratique (savoir-faire). Le modèle original de ce livre a été testé auprès de publics impliqués dans le fonctionnement de l'entreprise, notamment des dirigeants de TPE, de salariés et de cabinets d'expertise-comptable. La méthode a également été enseignée auprès d'un public d'étudiants (Toulouse Business School, écoles d'ingénieurs, etc. ). La nouvelle édition, fortement revue, prendra en compte les évolutions de la discipline, notamment l'importance accrue de critères d'évaluation extra-financiers (RSE). Les QCM et le cas seront mis à jour et/ou renouvelés, et les exemples simplifiés. Par ailleurs, les illustrations seront améliorées et la maquette modernisée.