Fonction publique mode d'emploi. Révision et entraînement, 8e édition

Vous passez un concours de la fonction publique, toutes catégories confondues (A, B et C). Ce livre est fait pour vous. 38 fiches de révision avec l'essentiel des connaissances à jour des dernières réformes, pour tout comprendre de la fonction publique : - L'organisation nationale de l'Etat - L'organisation territoriale de l'Etat - Le fonctionnement des collectivités territoriales - Les finances publiques locales270 QCM corrigés pour répondre aux questions incontournables sur la fonction publique et vérifier l'acquisition de ses connaissances L'ouvrage idéal pour réviser et s'entraîner que vous passiez un concours, un examen ou un entretien d'embauche !