Hawking à la plage. L'univers dans un transat

Qu'est-ce que l'espace-temps ? L'univers est-il plat ou sphérique ? D'où vient la matière ? Notre compréhension de l'univers repose sur des théories qui recèlent d'étranges bizarreries. Chercheur talentueux devenu icône planétaire, Stephen Hawking a imaginé l'espace et le temps à l'échelle du cosmos sans bouger de son fauteuil : quel meilleur guide pour les explorer ? Des trous noirs aux ondes gravitationnelles, Arnaud Cassan dresse le portrait de l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui, avec ses zones d'ombre, comme la matière et l'énergie noires. Attention, au moment de quitter votre transat, vous ne regarderez plus le ciel de la même manière...