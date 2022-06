Stranger Things - Hawkins Horrors. Nouvelles horrifiques

Un recueil de contes horrifiques inspirés du monde passionnant de la série phare de Netflix, Stranger Things ! Il vous emmènera explorer les recoins les plus sombres et les plus glaçants d'Hawkins. Un soir, Dustin, Lucas, Max et leurs amis veulent louer des cassettes vidéo. Mais une panne d'électricité contrarie leurs projets et ils se retrouvent à échanger sept histoires terrifiantes sur leur ville. Quels secrets cache le vieil asile ? Y a-t-il vraiment une créature mutante au fond du lac des amoureux ? Une force surnaturelle contrôle-t-elle un ours en peluche inoffensif ? Voilà quelques-uns des mystères inquiétants que contient ce recueil et qui feront le bonheur des fans de Stranger Things. Bienvenue dans le monde passionnant de la série phare de Netflix, Stranger Things. Suivez Onze, Dustin, Max, Lucas et leurs amis dans ces aventures mystérieuses, pleines de suspens et de surnaturel, dans le Hawkins des années 1980.