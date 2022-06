La posture relationnelle du manager. Libérer les énergies positives de votre équipe

Comment est votre relationnel de manager ? Vous permet-il l'interaction, la coopération et la réalisation de projets en commun ? Seriez-vous prêts à améliorer vos postures relationnelles pour développer des relations humaines positives, saines, équilibrées, sources de bien-être, de sérénité et de performance ? Voici 22 clés inspirantes autour de la connaissance de soi et de la confiance en soi pour comprendre et accompagner vos collaborateurs, y-compris dans le changement, l'engagement et la coconstruction. De nombreux exercices pratiques vous permettront de vous approprier ces 22 principes pour les mettre facilement en action et créer une dynamique de progrès. Alors, adoptez ces solutions opérationnelles pour développer l'intelligence collective de vos collaborateurs engagés !