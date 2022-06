Nous nous racontons des histoires. Et si nous changions notre regard sur le monde ?

Sommes-nous en contact avec le monde, ou avec l'histoire que nous nous faisons du monde ? Sommes-nous l'individu que nous croyons être ? Nous nous faisons souvent des films, pour nous fuir, parfois pour nous protéger, pour nous soumettre également. Un rôle écrit, appris par coeur et que l'on répète à l'envi. Un premier rôle dans un film dont nous sommes l'auteur. L'auteur nous fait visiter les coulisses de la réalité, laquelle n'est au fond qu'une illusion. Il nous propose de quitter nos partitions, de jeter nos textes, en somme de nous abandonner à la vie ! Dans un individualisme total et joyeux où chacun retrouverait sa souveraineté. Où nous aurions à défendre notre parole tout en accueillant celle de l'autre. Ce livre vous invite dans un monde nouveau, peuplé d'individus responsables et empathiques. Devenez-en le héros !