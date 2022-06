Agenda Death Note. Edition 2022-2023

Ton agenda t'attend, dans l'univers sombre de Death Note. Grâce à cet agenda, passe ton année scolaire au coeur de ton univers manga préféré. Au fil des jours, découvre des illustrations de tes personnages préférés : Light Yagami, des Dieux de la mort Ryûk, Sidoh et Rem, de L, Misa Amane, Near et Mello et bien d'autres encore !