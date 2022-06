Mon beau légume. Que vais-je faire de toi ?

Apprêter les légumes de saisons sans monotonie mais avec, simplicité et éclat, c'est possible. Il suffit parfois d'une petite touche de chic - sel aromatisé, poivre exotique, herbette du jardin ou encore alliages de saveurs détonants, pour en faire un plat de fête sans se compliquer pour autant. Nous voulons tous mieux suivre les saisons et nous approvisionner auprès de producteurs locaux. Mais comment avoir envie du bon légume, pile quand il est de saison ? Ce petit livre raconte, en idées, recettes faciles et photos, une année d'exploration en cuisine familiale, pour tirer le meilleur du produit qui vient à peine de sortir de terre. Rutabagas, navets et radis noirs : vous voilà vedettes gourmandes de la table ! Grâce à ce livre, plus d'excuses pour ne pas cuisiner éthique et durable. On mange ce qui vient de Pousser près de chez soi car on a des recettes simples et goûteuses à portée de main. Il n'y a qu'à suivre le calendrier du livre. On ne bannit pas la viande, les poissons ou les champignons, ils accompagneront régulièrement les légumes, à qui on réserve la place de choix, pour notre santé et celle de notre planète.