Modeler le papier mâché. Un livre pour tout savoir pratique et accessible à tous

Découvrez le papier mâché, technique ancestrale et tendance, qui s'invite dans nos intérieurs en donnant vie à une déco minimaliste et stylée ! Dans son nouvel ouvrage, Élise Bautista Maillet propose d'explorer cette matière et évoque ses multiples possibilités. Dans une première partie axée sur les bases pour bien commencer, elle nous fait découvrir : - les différentes techniques de papier mâché : bande de plâtre, papier journal, papier recyclé, boîte à oeufs, carton ; - les différents structures-supports pour modeler du papier mâché : ballon, grillage, carton ou bois ; - les recettes de colles à papier mâché ; - les outils indispensables : le matériel pour débuter et le fameux tamis pour fabriquer des feuilles de papier ; - les multiples possibilités d'intégrer d'autres matières au papier mâché, tel que le métal pour réaliser un bouquet de fleurs avec du fil de fer, la ficelle pour faire un panier, des coquillages pour fabriquer une coupe à fruits ou bien le raphia pour donner une touche bohème à une décoration murale. - les effets obtenus : jouer sur un aspect plus ou moins lisse du rendu en conservant ses irrégularités ou en le ponçant pour un résultat plus léché ; la peinture à la bombe ou au pinceau, etc. Dans les chapitres suivants, elle propose de réaliser une quinzaine d'objets déco très modernes : du vase antique au bougeoir en passant par une lampe, un miroir, un panier, etc. Ces modèles originaux sont expliqués en pas à pas, à travers des schémas et des photos.