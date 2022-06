N.E.O. Tome 3 : L'empire de la mort

La suite tant attendue de la série événement de Michel Bussi ! Envers et contre l'ordre établi, Alixe et Zyzo partent à la reconquête de Versailles... Pendant une deuxième expédition du Solario, Zyzo, Alixe, et les autres explorateurs ont rencontré un adulte miraculeusement survivant. Mordélia et Ogénor ont bien sûr profité de cette découverte et règnent désormais tous deux sur Versailles et Paris, derrière un conseil de ministres soumis. Les tribus, rencontrées au fil d'autres voyages, enrichissent la civilisation naissante avec leurs savoirs, et le rayonnement de la ville attire de plus en plus de " primitifs ". Indignés par les injustices croissantes, un petit groupe, mené par Saby et Ogénor, compte bien s'opposer à ce nouvel ordre trop autoritaire à leurs yeux. Alixe et Zyzo , eux, cherchent inlassablement des réponses dans les vestiges laissés par les adultes. Les atrocités du passé peu à peu révélé laissent présager un futur bien plus sombre que ce que tous avaient envisagés... Et si c'était justement là, le plan de Mordélia et d'Ogénor ?