Pourquoi on transpire quand on a chaud ? Et autres questions indiscrètes

Les petites surprises gênantes de notre corps, dédramatisées par Jamy. Oups ! Parfois, le corps joue quelques vilains tours et vous aimeriez vous glisser dans la peau de quelqu'un d'autre. Pourquoi transpire-t-on quand on a chaud, d'où viennent les boutons d'acné, pourquoi rougit-on ? Le corps humain n'est pas toujours notre meilleur atout... Jamy traite avec beaucoup d'humour ces situations gênantes et vous explique comment votre corps prend le dessus, schémas et quiz à l'appui. Des infos étonnantes, claires et bien informées pour enrichir ses connaissances tout en s'amusant, à partir du quotidien. Source inépuisable de connaissances et grand curieux, Jamy met un point d'honneur à s'ancrer dans le quotidien, nous surprenant par ses approches, anecdotes, points de vue. Jamais moralisateur, il éveille la curiosité, donne des clés pour comprendre le monde qui nous entoure. Des livres à la portée de tous les épicurieux.