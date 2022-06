Concept Cars. Design, technologie, innovation

Le concept car apparaît comme un prototype conçu pour bouleverser les règles du jeu et conférer à l'automobile des formes nouvelles et des prouesses technologiques tout aussi importantes. Objet expérimental et esthétique, laboratoire technologique, solution d'avenir, il traduit autant les espoirs de l'industrie que les spéculations du designer, pour une conduite en toute sécurité, plus écologique et parfois même plus ludique. Le concept car ouvre à notre quotidien automobile un champ imaginaire et une fenêtre sur le futur que les maquettes, dessins préparatoires et photographies illustrent dans cet ouvrage.