Les papillons. Ephémères et chatoyants

Ils virevoltent autour de nous et nous annoncent l'arrivée du printemps. De toutes les formes, de toutes les tailles, c'est un arc-en-ciel de couleurs qu'ils nous offrent ! Les papillons, qu'ils vivent le jour ou la nuit, se classent parmi nos insectes préférés. Créatures éphémères, elles peuplent nos forêts, nos déserts, nos prairies, nos marais et nos montagnes. De chenille à papillon adulte, c'est dans le cocon de la chrysalide que la métamorphose se produit ! Volant de fleur en fleur, ils assurent leur rôle de pollinisateur et, grâce à leurs ailes colorées, se camouflent des prédateurs. Prospérant sur presque tous les continents depuis des millions d'années, les espèces de papillons se parent de leurs plus beaux noms pour en révéler toute la richesse - le Grand mars changeant aux ailes bleutées, le papillon comète de Madagascar à la longue queue, le Grand sphinx de la vigne paré de jaune d'or et de rose. Un spectacle flamboyant !