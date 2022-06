Moons and Sun

Chasseur aussi talentueux que redouté, l'Exécuteur traque sans pitié les créatures magiques qui peuplent le continent. Mais derrière son air taciturne et son manteau sombre, il dissimule un secret que personne ne doit découvrir : en réalité, l'Exécuteur est une jeune femme. Un jour, elle reçoit une lettre inquiétante de l'un de ses collègues. Le célèbre Peter Binsfeld lui demande de finir la mission qu'il avait commencée aux Louestes, petit royaume isolé et énigmatique. Il s'y était aventuré pour retrouver la fille d'un puissant souverain... avant de se volatiliser à son tour. Bien décidée à découvrir la cause de ces deux disparitions, l'Exécuteur se rend au château des Louestes. Depuis quelques mois, il y règne une effervescence inhabituelle. Le roi et son frère ont décidé de se marier, et toutes les nobles demoiselles se pressent à leur cour dans l'espoir de les charmer. Sous le nom de Lucinda Rosenwaldt, la chasseuse se mêle aux prétendantes pour trouver l'origine du mal. Car elle en est convaincue, ces drames sont marqués par le sceau de la magie. Au fur et à mesure de son enquête, elle apprend à connaître les maîtres des lieux. Sire et Baron de Saint-Roy sont des jeunes hommes séduisants, mais une indéniable aura de mystère les entoure. Quels secrets cachent les deux frères ?