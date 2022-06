Sissi, impératrice rebelle

Bien que Sissi ait su s'attirer les faveurs du peuple autrichien, l'impératrice étouffe entre le poids du protocole et les intrigues de la Cour, qu'elle n'hésite pas à fuir dès qu'elle le peut. Mais lorsque la Première Guerre mondiale secoue l'Europe entière, la jeune femme est confrontée à un choix difficile... La vie passionnée de l'impératrice d'Autriche Epouse de l'Empereur François-Joseph Ier, Elisabeth - dite Sissi - a su gagner l'affection de son peuple. Mais dans la Vienne du milieu du XIXe siècle, les couloirs du Palais Hofburg ne vibrent pas seulement de la clameur des valses et des bruits des bouchons de champagne : tentations, rivalités et intrigues de cour rythment la vie impériale. Etouffant entre un protocole strict et un mariage houleux, Sissi parvient à trouver du réconfort dans sa propriété près de Budapest, où elle monte à cheval et retrouve le comte Andrassy, dont elle est tombée éperdument amoureuse. Mais, lorsque la tragédie frappe, Sissi se trouve confrontée à un dilemme. Doit-elle tout faire pour conserver une famille unie ? Ou fuir Vienne en n'écoutant que son coeur ? Bientôt, Sissi n'aura d'autres choix que de rester pour sauver la couronne et son peuple. Avant de périr à 60 ans à Genève, sous les balles d'un anarchiste italien. Mettant en vedette des personnages historiques tels François-Joseph 1er, son mari, Louis, le roi fou de Bavière, le prince héritier Rodolphe mort à Mayerling, le roman retrace la vie d'une femme qui incarna l'essence même du romantisme à la cour des Habsburg.