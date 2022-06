Connexions N° 116 : Construction de la pensée et crise de la confiance

Comment construire la pensée et restaurer la confiance dans un monde où l'incertitude et l'indétermination s'imposent comme des paramètres désormais fondateurs de l'épistémologie, de l'éthique et du politique ? Dans le constat des effondrements en cours, comment retrouver et penser les voies créatives d'un dégagement ? Comment étayer l'invention de nouvelles et nécessaires pratiques ? Comment restaurer la confiance nécessaire au "vivre-ensemble" sans régresser dans la nostalgie d'un ancien monde désormais définitivement obsolète ou fuir dans de nouvelles idéologies scientistes ou sectaires ? Quelles expériences innovantes indiquent d'originales et fécondes perspectives ? Qu'est-ce qui est en travail dans la réalité sociale, les groupes, les institutions et la culture pour sortir d'un marasme dont l'origine, les causes et les circonstances nous renvoient aux logiques des totalitarismes ? Ce numéro invite à un débat pluraliste et pluridisciplinaire