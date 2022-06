Apprendre aux élèves à décrypter la société. Cycle 3 + ressources numériques

15 séances clés en main pour inviter les élèves de cycle 3 à réfléchir à la société qui les entoure. Pourquoi certains Français ne partent-ils pas en vacances ? Comment s'installent les stéréotypes de genre ? Qui se rend à des concerts de musique classique ? Pourquoi avons-nous ressenti le besoin de nous réunir après les attentats de 2015 ? Cet ouvrage propose quinze séances thématiques à faire en classe, avec pour ambition d'aider les élèves à prendre du recul sur la société dans laquelle ils évoluent, en adoptant, à leur niveau, le point de vue du sociologue. Les séances progressives guident les élèves vers une plus grande autonomie dans leurs questionnements, jusqu'à les inviter à mener eux-mêmes des enquêtes " de terrain " dans leur école sur les prénoms de leurs camarades et sur les langues parlées à la maison. Cet ouvrage est donc un guide idéal pour mener des projets originaux et stimulants avec sa classe. Les séances clés en main combinent : une structure traditionnelle pour une prise en main rapide (étude de documents, alternance d'activités écrites et orales, rédaction d'une trace écrite. . . ) ; l'interdisciplinarité et la mobilisation des compétences attendues au cycle 3 ; l'engagement des élèves sur des sujets aussi importants que ceux de la santé, du sexisme, de la solidarité, de l'accès à la culture, etc. pour la formation de leur esprit critique. Dans les ressources numériques, retrouvez tous les supports des séquences à imprimer et/ou vidéoprojeter : les fiches d'activités des élèves à distribuer pour chaque séance les fiches d'activités corrigées les documents à étudier en grand format des documents à proposer en prolongement des séances un lexique des termes sociologiques à destination des élèves *************************************************** > Pour plus de facilité, retrouvez toutes les ressources liées à cet ouvrage sur https : //mes-ressources-pedagogiques. editions-retz. com Comment vous connecter ? Pour votre première connexion, identifiez-vous sur https : //activation. editions-retz. com et saisissez votre clé d'activation personnelle indiquée en page 2 de couverture (verso de la couverture). Aux connexions suivantes, cliquez simplement dans https : //mes-ressources-pedagogiques. editions-retz. com sur la couverture de l'ouvrage pour retrouver toutes vos ressources ! Comment accéder aux ressources ? Suivez le mode d'emploi.