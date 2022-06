La méthode pilates. Le guide complet des principales séries d'exercices

La méthode Pilates est une gymnastique douce qui met l'accent sur la coordination entre le corps et l'esprit. Anna Maria Cova, professeure certifiée, propose dans ce livre de nombreux exercices réalisables par tous. Les bénéfices que l'on peut en tirer sont nombreux : meilleure posture, silhouette plus harmonieuse, muscles gainés et articulations plus souples, prévention des blessures, etc. Après une présentation des six principes fondamentaux de la méthode Pilates, le lecteur est invité à autoévaluer sa posture, afin de déterminer quels sont ses points faibles et ses axes d'amélioration. Plus de cent vingt exercices sont ensuite détaillés, répartis en trois parties : des exercices préparatoires ; des exercices au sol, par niveaux (de base, intermédiaire, avancé) ; des exercices avec du matériel (balle sensorielle, élastique, anneau...). Ceux-ci sont accompagnés de nombreuses photographies et d'explications détaillées. Ils permettront au lecteur de prendre conscience de tous ses mouvements musculaires, pendant la pratique sportive, mais aussi au quotidien.