Hypersensible ou introverti ?

Dans une culture qui place la sociabilité et l'extraversion au-dessus des traits introvertis de la pensée profonde et de la solitude, Ilse Sand montre comment trouver de la joie et du sens en tant qu'introverti ou personne très sensible. Elle se demande si ces traits de caractère sont dus à la nature ou à l'éducation, et montre comment une telle personne peut organiser sa vie pour rester satisfaite. Ce qu'elle dit convient aux personnes qui se trouvent temporairement, ou pour une autre raison, dans une situation sensible, par exemple, à cause du stress, d'un traumatisme ou d'un burn-out. Elle décrit le type de personnalité introvertie et le caractère hautement sensible, en soulignant les points forts qui en découlent, tels qu'une bonne capacité d'écoute et une imagination riche, et suggère des moyens de surmonter les points négatifs, comme la nécessité d'éviter la surstimulation et la pensée trop critique. Avec des conseils d'autres introvertis ou de personnes très sensibles et deux autotests sur les traits de caractère sensibles et introvertis, ce livre permet de mieux comprendre l'introversion et la haute sensibilité et donne à ceux qui ont ces types de personnalité plus de foi et de courage dans leurs propres talents.