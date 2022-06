L'endométriose. Comprendre la maladie, soigner la douleur et traiter l'infertilité

En France, l'endométriose touche 10% des femmes en âge de procréer, soit 1, 5 à 2, 5 millions de femmes. Le diagnostic intervient souvent tardivement, alors que cette pathologie s'est déjà installée et que les symptômes (douleur, infertilité) se sont aggravés. Conçu et rédigé par un médecin spécialiste, cet ouvrage accessible commence par expliquer, schémas à l'appui, comment fonctionne l'appareil génital féminin et en quoi l'endométriose peut l'affecter. Il décrit notamment les différents symptômes de la maladie et les examens nécessaires pour parvenir au diagnostic. Il explique aussi quelles sont les maladies qui peuvent être confondues avec l'endométriose. Concret, il présente ensuite les différents traitements - hormonaux, antihormonaux, opérations, alternatifs - ainsi que les résultats qu'on peut en attendre. Sans oublier la question de la sexualité et le problème de l'infertilité qui sont intégralement traités, de façon claire et rassurante, pour apporter aux femmes les réponses et les solutions dont elles ont besoin.