Les basiques de la cuisine

Super facile, une collection de livres riches de 90 recettes qui, par leur simplicité, vous rendront la vie tellement plus facile et votre table tellement plus savoureuse ! Sur le thème d'une cuisine familiale et chaleureuse, retrouvez 90 recettes - toutes photographiées - des versions super faciles des plats classiques de la cuisine française. Cette collection, servie par une maquette claire, permet d'accéder avec peu d'ingrédients, à l'essentiel : une réalisation imparable et sans faille pour se régaler sans complexe d'une cuisine simple, saine et savoureuse. Elle vous amène à découvrir dans ce livre des plats qui en mettront plein les yeux en toute simplicité. Accessibilité garantie, avec dans votre assiette : pot-au-feu, bourguignon, blanquette, mais aussi risotto, gratin dauphinois ou tarte au maroilles, etc.