Vivre en femme libre. L'assertivité et vous

Anne Dickson définit l'assertivité comme l'art d'une communication directe, claire, honnête et basée sur une égalité entre les interlocuteurs. Une approche assertive renforce l'estime de soi et le sentiment d'être capable de faire ses propres choix dans la vie, dans le but de gérer l'anxiété et le stress liés à la communication dans des situations difficiles. Au lieu d'être gouvernée par le besoin de plaire aux autres ou d'être dans le reproche, l'assertivité nous apprend à assumer nos propres sentiments et à comprendre nos comportements. Avec l'assertivité, vous commencerez à développer un réel sentiment de confiance, de respect et d'estime de soi, et acquerrez la liberté d'être qui vous êtes.